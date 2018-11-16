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В британском парламенте проголосуют по вопросу доверия Терезе Мэй

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Фото: REUTERS/Matt Dunham
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В парламенте Великобритании 20 ноября планируется провести голосование по вопросу о доверии премьер-министру страны Терезе Мэй. Запись об этом 16 ноября разместил на своей странице в Twitter ведущий и политический обозреватель газеты The Daily Telegraph Кристофер Хоуп.

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«Новые источники сообщают, что рубеж в 48 писем об отсутствии доверия к Терезе Мэй сегодня будет преодолен. Они рассчитывают, что вопрос о недоверии премьеру будет поставлен на голосование во вторник», — приводит слова Хоупа «РИА Новости».

Подписчики журналиста оказались недовольны подобным решением, отметив, что не хотят «так долго ждать».

«Избавьтесь от нее сегодня, она абсолютная катастрофа», — пишут пользователи под записью.

Процедура смещения главы правительства из-за утраты доверия действительно может состояться. Этой возможностью обладает парламентский Комитет 1922, в который входят рядовые депутаты-консерваторы. Но для голосования необходимы письменные заявления об отсутствии доверия к Мэй от 48 парламентариев.

По некоторым данным, глава комитета Грэм Брейди уже собрал нужное количество заявлений. При этом, из числа депутатов лишь 19 официально сообщили о подписании писем.

При рассмотрении вотума о недоверии к премьеру в голосовании должны принимать участие 316 депутатов от Консервативной партии. Мэй сможет удержать пост, если наберет большинство голосов. В этом случае повторное голосование будет возможно не раньше чем через год.

15 ноября сообщалось, что за последний год из правительства Терезы Мэй уволились 18 министров. Причиной большинства увольнений стало неодобрение позиции Мэй в отношении выхода Великобритании из Евросоюза.

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