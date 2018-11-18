Мэй заявила об отсутствии альтернатив для своего плана по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не видит альтернатив своему плану по выходу страны из ЕС. Об этом она сообщила в своей статье для газеты The Sun, опубликованной в субботу, 17 ноября.

«Нет иного подхода, что мы могли бы договориться с ЕС. Курс, который я установила, верный для страны и единственный, который будет работать», — цитирует ее RT.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, а переходный период, как ожидается, продлится до конца 2020 года, но Лондон уже настаивает на его продлении.

15 ноября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отсутствие соглашения между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из состава Евросоюза стало бы наихудшим вариантом Brexit.