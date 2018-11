Путин «подмигнул» жителям Лондона с плакатов о Brexit

В Лондоне группа активистов Proud Bear расклеила плакаты с фотографиями президента России Владимира Путина и надписями о Brexit. Об акции сообщается в Twitter-аккаунте группы.

Активисты пояснили, что подобным образом они решили отпраздновать скорый выход Британии из Евросоюза (ЕС), который якобы спровоцировала Россия. Для своей рекламной кампании Proud Bear выкупили три рекламных баннера.

На двух российский лидер запечатлен подмигивающим и с флагом России в руках. Изображение подписано словами: «Давайте отпразднуем красный, белый и синий BЯEXIT (при этом буква R в слова Brexit изменена на русскую Я. — Ред.).

На третьем билборде изображен британский экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, который подвешен на ремнях и держит в руках два триколора. Рядом с его снимком расположили надпись «Спасибо тебе! Борис».

Активисты называют себя «российскими агентами ГРУ», которые «несколько лет помогают народу Англии освободиться от Европейского союза и демократических выборов».

Решение о выходе Великобритании из состава Евросоюза было принято в результате референдума в 2016 году. Через год начались официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по поводу условий выхода Соединенного Королевства из ЕС. Этот выход должен состояться до апреля 2019 года. Затем Британия получит еще около 20 месяцев переходного периода.

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx