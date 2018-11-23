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ЕС и Великобритания не достигли соглашения по Гибралтару в документе о Brexit

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Государства-члены Евросоюза (ЕС) до сих пор не решили вопрос Гибралтара, из-за него Испания может заблокировать соглашение о выходе Соединенного Королевства из состава еврообъединения.

Как в Брюсселе на брифинге заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, проект документа находится в Совете ЕС. Представители стран «должны работать» для достижения соглашения в воскресенье на саммите, 23 ноября сообщает ТАСС.

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Вопрос обсудили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Испании Педро Санчес. С испанским премьером по просьбе Юнкера переговорит и его британский коллега Тереза Мэй.

Ранее представители Испании заявили, что не одобрят соглашение, если в документ не внесут изменения в части, касающейся Гибралтара — заморской территории Великобритании, оспариваемой Мадридом. Территория должна выйти из ЕС вместе с Соединенным Королевством, хотя на референдуме 2016 года 96% ее жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

18 ноября британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что не видит альтернатив своему плану по выходу страны из Евросоюза.

Накануне глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что Европейский союз и Великобритания согласовали политическую декларацию.

Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, а переходный период продлится до конца 2020 года с возможностью однократного продления.

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