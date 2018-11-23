Испанский премьер пригрозил заблокировать Brexit

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что по итогам двусторонних переговоров с главой правительства Великобритании Терезой Мэй позиции Лондона и Мадрида по Brexit по-прежнему отличаются.

«Наши позиции по-прежнему расходятся. Мое правительство всегда будет защищать интересы Испании. Если не будет изменений, мы заблокируем Brexit», — написал Санчес в Twitter.

По данным телеканала ITV, 22 ноября главы британского и испанского правительства провели телефонные переговоры, во время которых обсудили проблему выхода Великобритании из Евросоюза и ситуацию вокруг Гибралтара.

Еще 20 ноября стало известно, что Испания проголосует против соглашения по Brexit, если в текст проекта не внесут изменения по поводу Гибралтара. Принадлежность этой территории оспаривается Мадридом, который хочет обсудить ее судьбу на отдельных переговорах. При этом территория должна выйти из Европейского союза вместе с Соединенным Королевством, хотя на референдуме 2016 года 96% ее жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

18 ноября британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что не видит альтернатив своему плану по выходу страны из Евросоюза.

15 ноября Мэй, ознакомившись с черновым вариантом соглашения по Brexit, сообщила, что проект документа соответствует экономическим интересам страны.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британских граждан высказались за выход страны из состава Европейского союза. С июня 2017 года продолжаются переговоры между Брюсселем и Лондоном. Сам Brexit должен произойти 30 марта 2019 года. После этого Британию ожидает переходный период, который продлится до конца 2020 года. Однако Лондон не исключает увеличения этого периода.