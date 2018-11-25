Мэй заявила о неизменности позиции Британии по вопросу Гибралтара

Позиция Соединенного Королевства по вопросу о суверенитете Великобритании над Гибралтаром не менялась и не изменится. С таким заявлением выступила премьер-министр страны Тереза Мэй в Брюсселе 24 января, накануне экстренного саммита глав государств и правительств ЕС.

По ее словам, Британии и Евросоюзу удалось достигнуть договоренности о том, что действие переходного периода будет в полной мере распространяться на Гибралтар.

Кроме того, она отметила, что власти и дальше будут вести переговоры от лица всех британских территорий, в том числе Гибралтара, и в будущих отношениях с ЕС, пишет ТАСС.

Также Мэй заявила, что все переговоры между Испанией и Великобританией по вопросу о статусе Гибралтара после Brexit проходили в разумной и конструктивной манере. Премьер отвергла обвинения критиков о том, что она пошла на уступки Мадриду в вопросе о статусе британской заморской территории, который Испания оспаривает.

Глава британского правительства добавила, что Европа и Великобритания согласились на требования, которые были обозначены Испанией, поэтому Мадрид снимет вето и проголосует 25 ноября на экстренном саммите за соглашение по Brexit.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британских граждан высказались за выход страны из состава Европейского союза. С июня 2017 года продолжаются переговоры между Брюсселем и Лондоном. Сам Brexit должен произойти 30 марта 2019 года. После этого Британию ожидает переходный период, который продлится до конца 2020 года. Однако Лондон не исключает увеличения этого периода.