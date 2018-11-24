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Испания проголосует за соглашение по Brexit

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Испания снимает вето, наложенное на сделку по Brexit, после достижения соглашения по вопросу Гибралтара, заявил председатель правительства королевства Педро Санчес.

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По его словам, Европейский союз и Великобритания согласились на обозначенные Испанией требования. Поэтому Мадрид проголосует завтра за соглашение по Brexit, сказал испанский премьер 24 ноября, передает ТАСС.

Представители Испании заявляли, что не одобрят соглашение, если в документ не внесут изменения в части, касающейся Гибралтара. Принадлежность этой территории оспаривается Мадридом. Она должна выйти из ЕС вместе с Соединенным Королевством, хотя на референдуме 2016 года 96% ее жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Евросоюза.

18 ноября британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что не видит альтернатив своему плану по выходу страны из Евросоюза. 15 ноября она, ознакомившись с черновым вариантом соглашения по Brexit, сообщила, что проект документа соответствует экономическим интересам страны.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британских граждан высказались за выход страны из состава Европейского союза. С июня 2017 года продолжаются переговоры между Брюсселем и Лондоном. Сам Brexit должен произойти 30 марта 2019 года. После этого Британию ожидает переходный период, который продлится до конца 2020 года. Однако Лондон не исключает увеличения этого периода.

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