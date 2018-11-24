Испания проголосует за соглашение по Brexit
Испания снимает вето, наложенное на сделку по Brexit, после достижения соглашения по вопросу Гибралтара, заявил председатель правительства королевства Педро Санчес.
По его словам, Европейский союз и Великобритания согласились на обозначенные Испанией требования. Поэтому Мадрид проголосует завтра за соглашение по Brexit, сказал испанский премьер 24 ноября, передает ТАСС.
Представители Испании заявляли, что не одобрят соглашение, если в документ не внесут изменения в части, касающейся Гибралтара. Принадлежность этой территории оспаривается Мадридом. Она должна выйти из ЕС вместе с Соединенным Королевством, хотя на референдуме 2016 года 96% ее жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Евросоюза.
18 ноября британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что не видит альтернатив своему плану по выходу страны из Евросоюза. 15 ноября она, ознакомившись с черновым вариантом соглашения по Brexit, сообщила, что проект документа соответствует экономическим интересам страны.
23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британских граждан высказались за выход страны из состава Европейского союза. С июня 2017 года продолжаются переговоры между Брюсселем и Лондоном. Сам Brexit должен произойти 30 марта 2019 года. После этого Британию ожидает переходный период, который продлится до конца 2020 года. Однако Лондон не исключает увеличения этого периода.