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Мэй обвинили в подкупе члена парламента ради сделки по Brexit

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Фото: REUTERS/Francois Walschaerts
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Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй обвинили в подкупе члена парламента ради соглашения по Brexit, передает The Guardian. Глава нижней палаты законодательного органа произвела в рыцари бывшего министра транспорта Джона Хейса, который неоднократно критиковал сделку по Brexit.

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Как сообщал BBC, сам Хейс заявил, что новый титул не отразится на его голосе по данному вопросу.

В стране поступок Мэй назвали девальвацией британской системы наград. Данные шаги показывают, насколько «сломана вся вестминстерская система», отмечает «Газета.ру».

14 ноября Тереза Мэй объявила, что британское правительство поддержало проект соглашения по Brexit и отметила, что данный шаг позволит стране двигаться дальше.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, а переходный период, как ожидается, продлится до конца 2020 года, но Лондон уже настаивает на его продлении.

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