Мэй сравнила декларацию о будущих отношениях с ЕС с волей народа

Проект политической декларации о будущем взаимодействии Великобритании и Евросоюза выполняет волю народа, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

В ходе выступления около резиденции на Даунинг-стрит она подчеркнула, что документ отвечает интересам всех территорий Соединенного Королевства, передает 22 ноября «РИА Новости».

Накануне Мэй обсудила содержание декларации с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, по итогам встречи политики дали распоряжения переговорщикам. «В результате был согласован текст декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС», — сказала премьер.

Текст декларации Мэй представила кабинету министров, также она обсудит его с рядом европейских лидеров.

Накануне глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что Европейский союз и Великобритания согласовали политическую декларацию.

Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, а переходный период продлится до конца 2020 года, но Лондон настаивает на его продлении.