Европейский совет постановил обеспечить вступление договора по Brexit в силу 30 марта

Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление договора по Brexit в силу 30 марта 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета в воскресенье, 25 ноября.

«Европейский совет предлагает комиссии, Европейскому парламенту и совету принять необходимые меры для того, чтобы соглашение могло вступить в силу 30 марта 2019 года в целях обеспечения упорядоченного выхода (Великобритании из состава ЕС. — Ред.)», — говорится в постановлении.

Европейский совет также выразил благодарность переговорщику по Brexit со стороны ЕС Мишелю Барнье.

Ранее в этот же день председатель Евросовета Дональд Туск написал в своем микроблоге в Twitter, что лидеры 27 стран утвердили со своей стороны соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондону и Брюсселю удалось договориться о распространении действия переходного периода на Гибралтар, однако подчеркнула, что власти страны не откажутся от позиции суверенитета Великобритании над заморской территорией.

По-прежнему остался нерешенным вопрос о границе между входящей в ЕС Ирландией и выходящей из него в составе Великобритании Северной Ирландией. Стороны договорились определить это до 1 июля 2020 года.

Переходный период после заключения сделки продлится до конца 2020 года. Позже его можно будет продлить всего один раз. В течение этого времени Великобритания по сути должна будет выполнять все обязанности страны – участницы ЕС и соблюдать все нормы европейского рынка, однако перестанет участвовать в принятии решений в Евросоюзе. Также в данное время Лондон будет выплачивать взнос в бюджет объединения в размере около £13 млрд ($16,65 млрд) в год.

14 ноября Тереза Мэй объявила, что британское правительство поддержало проект соглашения по Brexit, и отметила, что данный шаг позволит стране двигаться дальше.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС.