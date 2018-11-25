Макрон заявил о необходимости реформы ЕС из-за Brexit

Евросоюз нуждается в глубокой реформе в связи с выходом Великобритании из объединения. Такую точку зрения в воскресенье, 25 ноября, высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Выход Великобритании означает необходимость глубокой реформы Евросоюза, закладки новых основ сообщества», — приводит ТАСС слова французского президента.

Он добавил, что это станет лейтмотивом выборов в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года.

Макрон также подчеркнул, что считает договоренность между Евросоюзом и Великобританией «хорошей» и поддерживает ее.

25 ноября в Брюсселе пройдет внеочередной саммит, в котором примут участие лидеры 27 стран ЕС. Они, в частности, рассмотрят проект договора о Brexit.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британских граждан высказались за выход страны из состава Европейского союза. С июня 2017 года продолжаются переговоры между Брюсселем и Лондоном. Сам Brexit должен произойти 30 марта 2019 года. После этого Британию ожидает переходный период, который продлится до конца 2020 года. Однако Лондон не исключает увеличения этого периода.