Прямой эфир
Сюжет:

Макрон заявил о необходимости реформы ЕС из-за Brexit

0
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз нуждается в глубокой реформе в связи с выходом Великобритании из объединения. Такую точку зрения в воскресенье, 25 ноября, высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Продвижение по службе: переговорщику по Brexit прочат пост главы ЕК
Лидеры Евросоюза назовут кандидата в председатели Европейской комиссии 21 июня 2019 года

«Выход Великобритании означает необходимость глубокой реформы Евросоюза, закладки новых основ сообщества», — приводит ТАСС слова французского президента.

Он добавил, что это станет лейтмотивом выборов в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года.

Макрон также подчеркнул, что считает договоренность между Евросоюзом и Великобританией «хорошей» и поддерживает ее.

25 ноября в Брюсселе пройдет внеочередной саммит, в котором примут участие лидеры 27 стран ЕС. Они, в частности, рассмотрят проект договора о Brexit.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британских граждан высказались за выход страны из состава Европейского союза. С июня 2017 года продолжаются переговоры между Брюсселем и Лондоном. Сам Brexit должен произойти 30 марта 2019 года. После этого Британию ожидает переходный период, который продлится до конца 2020 года. Однако Лондон не исключает увеличения этого периода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Постпред РФ предрек Мэй невеселое Рождество из-за Brexit
ЕС и Великобритания не достигли соглашения по Гибралтару в документе о Brexit

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017