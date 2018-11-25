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Европарламент и Еврокомиссия поддержали проект соглашения по Brexit

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Европарламент (ЕП) и Еврокомиссия (ЕК) поддержали проект соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС. Этот документ 25 ноября должны утвердить оставшиеся 27 стран объединения на экстренном саммите в Брюсселе.

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Глава Европарламента Антонио Таяни отметил, что проект соглашения в нынешней версии выгоден и для Брюсселя, и для Лондона. «Европарламент выступает за это соглашение», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер полагает, что этот документ — лучшая сделка для решения проблемы выхода королевства из ЕС, которую мог бы получить Лондон. «Если бы я был британским парламентарием, я бы голосовал за», — подчеркнул председатель комиссии.

Участники внеочередного саммита должны в воскресенье утвердить проект договора о Brexit. Обсуждение этого документа заняло около двух лет, однако в нем так и не решен вопрос о границе Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании, и Ирландии, которая является членом Евросоюза. В проекте прописана необходимость найти решение этого вопроса до 1 июля 2020 года. Переходный период после выхода Великобритании продлится до конца 2020 года, однако соглашение допускает его однократное продление.

25 ноября постпред России при ЕС Владимир Чижов предположил, что у премьер-министра Великобритании будут невеселые рождественские праздники из-за Brexit.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, а переходный период, как ожидается, продлится до конца 2020 года, но Лондон уже настаивает на его продлении.

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