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Постпред РФ предрек Мэй невеселое Рождество из-за Brexit

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jakob Ratz
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Рождественские праздники у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй будут омрачены из-за необходимости утверждения проекта договора по Brexit в парламентах ЕС и Великобритании. Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

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«Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое», — цитирует его «РИА Новости».

Дипломат пояснил, что премьеру удалось согласовать переговорную позицию по вопросу границы с Ирландией и Северной Ирландией только спустя полгода и ценой нескольких отставок в кабине. Этот вариант подразумевает временное членство Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС.

«Многие депутаты Соединенного королевства, причем как оппозиционеры, так и однопартийцы Мэй, уже четко дали понять: несмотря на то, что премьер-министр уверяет, будто нынешняя «сделка» — это лучшее, чего можно было добиться, их она не устраивает», — отметил Чижов.

Внеочередной саммит стран ЕС, остающихся в составе объединения, состоится 25 ноября для одобрения соглашений по выходу Великобритании из Евросоюза, а затем запланирована встреча лидеров государств с Терезой Мэй для определения последующих шагов.

Накануне Тереза Мэй заявила, что Лондону и Брюсселю удалось договориться о распространении действия переходного периода на Гибралтар, однако подчеркнула, что власти страны не откажутся от позиции суверенитета Великобритании над заморской территорией.

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