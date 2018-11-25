Туск оценил будущее сделки по Brexit

Евросоюз и Великобританию ожидает сложная процедура ратификации соглашения по Brexit, однако независимо от итогов переговоров они останутся лучшими друзьями. Об этом в воскресенье, 25 ноября, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам саммита ЕС.

«Впереди сложный процесс ратификации и дальнейших переговоров. Но как бы ни пошел этот процесс, одно несомненно — мы останемся друзьями до конца наших дней и на один день дольше», — приводит ТАСС слова Туска.

Ранее 25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление договора по Brexit в силу 30 марта 2019 года.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондону и Брюсселю удалось договориться о распространении действия переходного периода на Гибралтар, однако подчеркнула, что власти страны не откажутся от позиции суверенитета Великобритании над заморской территорией.

По-прежнему остался нерешенным вопрос о границе между входящей в ЕС Ирландией и выходящей из него в составе Великобритании Северной Ирландией. Стороны договорились определить это до 1 июля 2020 года.

Переходный период после заключения сделки продлится до конца 2020 года. Позже его можно будет продлить всего один раз. В течение этого времени Великобритания по сути должна будет выполнять все обязанности стран – участниц ЕС и соблюдать все нормы европейского рынка, однако перестанет участвовать в принятии решений в Евросоюзе. Также в данное время Лондон будет выплачивать взнос в бюджет объединения в размере около £13 млрд ($16,65 млрд) в год.

14 ноября Тереза Мэй объявила, что британское правительство поддержало проект соглашения по Brexit и отметила, что данный шаг позволит стране двигаться дальше.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС.