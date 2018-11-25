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Страны ЕС утвердили соглашение с Лондоном по Brexit

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Лидеры 27 стран Евросоюза утвердили со своей стороны соглашение с Великобританией о Brexit. Об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск, передает ТАСС.

«27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании», — написал он в Twitter.

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Агентство отмечает, что Испания осталась довольна гарантиями по Гибралтару. Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондону и Брюсселю удалось договориться о распространении действия переходного периода на Гибралтар, однако подчеркнула, что власти страны не откажутся от позиции суверенитета Великобритании над заморской территорией.

По-прежнему остался нерешенным вопрос о границе между входящей в ЕС Ирландией и выходящей из него в составе Великобритании Северной Ирландией. Стороны договорились определить это до 1 июля 2020 года.

Переходный период после заключения сделки продлится до конца 2020 года. Позже его можно будет продлить всего один раз. В течение этого времени Великобритания по сути должна будет выполнять все обязанности страны – участницы ЕС и соблюдать все нормы европейского рынка, однако перестанет участвовать в принятии решений в Евросоюзе. Также в данное время Лондон будет выплачивать взнос в бюджет объединения в размере около £13 млрд ($16,65 млрд) в год.

14 ноября Тереза Мэй объявила, что британское правительство поддержало проект соглашения по Brexit и отметила, что данный шаг позволит стране двигаться дальше.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС.

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