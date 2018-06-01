Адьос, Мариано Рахой!

Сегодня испанский парламент вынес вотум недоверия премьеру и главе Народной партии Мариано Рахою и утвердил новым главой правительства лидера крупнейшей оппозиционной партии социалистов Педро Санчеса, который и затеял устранение соперника в связи с масштабными обвинениями в коррупции в адрес ряда бывших членов Народной партии. Господин Санчес загодя пообещал провести досрочные выборы, но вопрос о том, когда они пройдут, пока остается открытым, признали в пресс-службе социалистов в разговоре с «Известиями».

Старт нынешним событиям в Испании дал приговор Национального суда страны по громкому коррупционному делу, фигурантами которого оказались многие бывшие высокопоставленные однопартийцы премьера. В списке из почти 30 человек не оказалось никого из действующих членов партии, да и какая-либо весомая роль самого Мариано Рахоя в махинациях выявлена не была. Но оппозицию это не остановило: под лозунгом необходимости положить конец «правительству коррупционеров» крупнейшая оппозиционная партия стала оперативно собирать голоса для вынесения вотума недоверия действующему премьеру.

Неделю назад судьба Мариано Рахоя висела на волоске, но шансов устоять у него всё же было больше. Заручившись поддержкой третьей по численности партии «Подемос» и ряда мелких региональных партий, недовольных не столько коррупцией, сколько тем, как Рахой повел себя с Каталонией, социалисты с их 84 мандатами никак не могли добрать необходимые для отстранения премьера 176 голосов.

Однако по итогам сегодняшнего утреннего заседания за отставку Мариано Рахоя проголосовало даже больше депутатов, чем требовалось. Решающую роль сыграла позиция Баскской националистической партии: у нее всего пять законодателей, но события последних дней показали, что именно их голоса могут быть «золотой акцией». На днях, когда парламент принимал бюджет, именно баски своей поддержкой обеспечили его прохождение. Правда, для этого премьеру пришлось включить в документ пункт о многомиллионных инвестициях в Страну басков.

На этой неделе голосовавшие против бюджета социалисты заверили басков, что в случае отстранения Мариано Рахоя и перехода власти к социалистам пункт о вливаниях в Страну басков останется нетронутым. И уже в четверг депутат Баскской националистической партии Аитор Эстебан заявил — партия поддержит вотум недоверия.

— Заверения в неизменности бюджета для нас были очень важны. Но главное, почему мы решили поддержать сейчас вотум недоверия, в другом. Наш отказ поддержать социалистов не принес бы стране стабильности. Ведь если бы этот вотум не прошел, вопрос о нем меньше чем через две недели собиралась выдвинуть партия «Граждане», — сказала «Известиям» пресс-секретарь Аитора Эстебана Марта Пагола.

Партия «Граждане», у которой в 350-местном парламенте всего 32 депутата, нынешний вотум социалистов не поддержала. Но отнюдь не из-за симпатий к главе Народной партии, а из-за несогласия с тем, что глава социалистов Педро Санчес автоматически становится премьером, а его партия — правящей. Сами «Граждане» — согласно опросам, самая популярная сейчас в Испании партия с рейтингом в 29% — выступают за проведение досрочных выборов сразу после отставки Мариано Рахоя.

Еще до своего официального утверждения Педро Санчес обещал провести досрочные выборы, но умолчал о том, когда именно они могут пройти.

— Никакого точного времени досрочных выборов нами пока не намечено, — сказала «Известиям» представительница пресс-службы партии социалистов в Мадриде.

Не исключено, что определиться с этим новый премьер сможет после беседы с королем — по словам собеседницы «Известий», господин Санчес уже попросил монарха об аудиенции и должен встретиться с ним в течение ближайших трех дней.

Еще до вынужденного ухода с поста Мариано Рахой окрестил будущий кабинет Санчеса «правительством Франкенштейна» — слишком разнородны и идеологически далеки те силы, которые поддержали сегодня отставку Рахоя и на которые Санчесу придется опираться в будущем. Это сводит к минимуму шансы правительства продержаться до 2020 года, на который запланированы очередные парламентские выборы.

Но и спешить с досрочным голосованием у новоиспеченного 46-летнего премьера, прозванного испанцами «Мистер Симпатяшка», резона нет. Пока партия социалистов может похвастаться поддержкой лишь 23% избирателей, а значит, прежде чем объявлять досрочные выборы, ей необходимо как-то упрочить свои позиции.