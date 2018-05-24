В Испании огласили приговор по делу о коррупции в правящей партии

В Испании завершилось оглашение приговора по делу о коррупции при госзакупках в правящей Народной партии, известному как «дело Гюртель».

Как пишет газета La Vanguardia, бывшего казначея партии Луиса Барсенаса приговорили к 33 годам тюрьмы и штрафу в 44 млн, а главный подозреваемый — бизнесмен Франсиско Корреа, выступавший в роли посредника между госкомпаниями и чиновниками, — осужден на 51 год. Именно его фамилия вошла в название дела, поскольку «корреа» (correa) в испанском языке означает «ремень», что по-немецки звучит как «гюртель» (gürtel).

В качестве фигурантов по этому разбирательству проходили 37 членов политической организации, из них оправдали только восьмерых. Второй подозреваемый, предприниматель Пабло Креспо, получил тюремный срок 37 лет, а жену Барсенаса Розалию Иглесиас осудили на 15 лет. В отношении остальных 29 участников махинаций суд вынес приговоры сроком до пяти месяцев. Кроме того, Народную партию обязали выплатить штраф в €240 тыс. за получение финпомощи на незаконных основаниях.

По версии следствия, ряд членов правящей партии заключали контракты по завышенным ценам с различными фирмами в обмен на откаты. При этом компаниями, которые сотрудничали с политиками, владела группа Корреа. В период с 2000 по 2008 год бизнесмен получил €8,4 млн по госконтрактам. Фигурантов дела обвиняют во взяточничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Луиса Барсенаса арестовали еще в 2013 году, но в 2015-м выпустили под залог.

В прошлом году премьер-министр Испании Мариано Рахой давал показания в суде в качестве свидетеля.

23 мая заместитель помощника госсекретаря США по вопросам борьбы с международной торговлей наркотиками и правоохранительным делам Джеймс Уолш сообщил, что в рамках мероприятий по борьбе с коррупцией Вашингтон арестовал активы в размере более $3,5 млрд.