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Экс-премьера Македонии приговорили к двум годам тюрьмы за покупку Mercedes

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Attila Volgyi
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Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский приговорен к двум годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями при покупке бронированного автомобиля Mercedes-Benz на средства бюджета.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на прокурора, обвиняемый воспользовался своим положением, чтобы обеспечить получение тендера определенным автомобильным дилером, который впоследствии и предоставил ему элитный автомобиль.

Груевский подал в отставку в 2016 году. Он возглавлял правительство Македонии в течение 10 лет. Уход премьер-министра был одним из условий соглашения с Евросоюзом, наряду с проведением выборов.

23 мая полиция Малайзии обнаружила более $2,5 млн наличными во время обысков по месту жительства обвиняемого в коррупции экс-премьера Наджиба Разака. Кроме того, на его счетах находятся $7,5 млн, полученных от небольшого государственного фонда SRC International через фирмы-посредники.

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