Госдеп огласил сумму арестованных при борьбе с коррупцией активов

С 2010 года США изъяли или арестовали активы в размере более $3,5 млрд в рамках борьбы с коррупцией, из них $150 млн были возвращены. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря по вопросам борьбы с международной торговлей наркотиками и правоохранительным делам Джеймс Уолш.

Уолш выступил на заседании Генассамблеи ООН, приуроченном к 15-й годовщине принятия Конвенции ООН против коррупции (КПК), сообщает ТАСС.

Он заявил о твердом намерении США выполнять Конвенцию ООН. По мнению заместителя помощника госсекретаря, «международное сотрудничество в двусторонних форматах и под эгидой КПК играет важную роль в расследовании и разборе сложных дел, связанных с коррупцией».

«Благодаря международному сотрудничеству и нашей инициативе по возвращению похищенных активов [Kleptocracy Asset Recovery Initiative] Соединенные Штаты с 2010 года изъяли или заморозили более $3,5 млрд доходов от коррупции», — уточнил он, добавив, что $150 млн было возвращено министерством юстиции.

1 марта американские СМИ сообщили, что один из союзников президента США Дональда Трампа, крупный донор Республиканской партии бизнесмен Эллиотт Броиди и его жена обсуждали условия получения крупного денежного вознаграждения за прекращение расследования коррупционного скандала с государственным инвестиционным фондом Малайзии 1MDB