Путин выступил за сохранение единства Испании с учетом мнения каталонцев

Россия выступила за сохранение Испании как единого централизованного государства, но с учетом интересов каталонцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В ходе встречи с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин отметил, что у Москвы добрые отношения с Мадридом и что надеется на нормализацию ситуации вокруг Каталонии.

Также глава государства подчеркнул, что Россия всегда выступала за сохранение единства Испании, но при этом необходимо, чтобы мнение и интересы живущих в Каталонии людей были непременно учтены.

В октябре 2017 года правительство Каталонии на основании результатов референдума объявило о независимости автономии, однако Мадрид признал итоги волеизъявления незаконными.

Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году форум проходит c 24 по 26 мая. Главная тема дискуссий — создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.