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Путин заявил о расширении пространства свободы в России

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил о важности расширения «пространства свободы» в России.

«Мы будем расширять пространство свободы. Мы часто об этом говорим, но это принципиально важная вещь, поэтому считаю необходимым об этом сказать еще раз», — сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что расширение пространства свободы «важно для становления сильного гражданского общества, для развития экономики и социальной сферы, науки и культуры». Президент также отметил, что курс на либерализацию законодательства отвечает интересам и запросам россиян.

Путин также заявил, что России необходимо совершить мощный рывок в развитии и войти в число передовых стран по продолжительности и качеству жизни. По словам президента, политику необходимо строить «вокруг человека, его благополучия, его интересов и запросов».

Президент подчеркнул, что приоритетным вектором развития российской экономики является привлечение инвестиций. По словам Путина, дополнительные средства помогут изменить структуру экономики и придать ей инновационный характер. Он добавил, что России удалось достичь макроэкономической стабильности, в частности, в прошлом году была рекордно низкая инфляция в 2,5%.

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