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Каталонский тупик

Сторонники независимости региона вынуждены искать альтернативу Карлесу Пучдемону
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Каталонские сторонники независимости экстренно ищут замену своему лидеру Карлесу Пучдемону. Необходимость в альтернативном кандидате вызвана юридическими коллизиями, делающими практически невозможным утверждение в должности президента беглого экс-главы автономии. Об этом «Известиям» заявили в каталонской Левой республиканской партии — второй по величине сепаратисткой парламентской партии региона. Голосование по кандидатуре на пост главы Каталонии должно пройти не позднее 31 января. Эксперты считают, что найти замену Пучдемону будет непросто: из остающихся на свободе лидеров сторонников независимости мало кто способен снискать безоговорочную поддержку всех политических сил, выступающих за суверенитет. 

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Уже сегодня (в крайнем случае завтра) вслед за досрочными выборами, прошедшими 21 декабря, в парламенте Каталонии должно пройти голосование по кандидатуре президента автономии. При этом ситуацию осложняет то, что официальный кандидат на высшую должность пока всего один.

Дело в том, что единый претендент от трех сепаратистских партий, получивших в парламенте небольшое преимущество над юнионистами, — лидер блока «Вместе за Каталонию» Карлес Пучдемон. С начала октября политик, после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии обвиняемый властями Испании в попытке мятежа, находится в Бельгии. Ни для кого не секрет — как только он появится в Испании, его ждет незамедлительный арест и длительный тюремный срок.

— Конечно, мы делали ставку на Пучдемона, но ситуация с ним слишком запутанная, а Каталонии нужно стабильное правительство, — заявили «Известиям» в Левой республиканской партии Каталонии, признав, что выдвижение альтернативного кандидата в президенты автономии уже рассматривается как сценарий выхода из политического тупика.

На прошлой неделе Карлес Пучдемон заявлял, что готов представить программу своей партии и обеспечить присутствие на заседании каталонского парламента виртуально — через видеосвязь из Брюсселя. Но этот вариант сочли незаконным даже каталонские юристы. Запрос в Конституционный суд, который «икона» каталонских сепаратистов намеревается подать с просьбой разрешить ему появиться в парламенте, также, по общему признанию, вряд ли будет рассмотрен в его пользу.

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Единственный гипотетический вариант официально стать каталонским президентом — незамеченным властями Испании проникнуть в парламент автономии — предположила эксперт отдела европейских политических исследований ИМЭМО Екатерина Черкасова.

— Если ему каким-то образом удастся это сделать, то в стенах парламента он получает парламентскую неприкосновенность: внутри парламента никто не может быть арестован за действия, которые он совершает при исполнении служебных обязанностей, — сказала «Известиям» эксперт, добавив, что в этом случае Карлес Пучдемон будет обречен безвыездно находиться в здании.

Профессор современных испанских исследований Лондонской школы экономики Себастьян Балфур считает наиболее вероятным вариантом появление альтернативного кандидата в президенты Каталонии.

— Скорее всего, Пучдемон останется в Брюсселе, будет предложен альтернативный кандидат, и к присяге приведут правительство технократов, — заявил эксперт «Известиям».

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Однако оба эксперта признают, что и на этом пути хватает проблемных моментов. Во-первых, найти приемлемую фигуру на замену Карлесу Пучдемону непросто. Видные лидеры лагеря пронезависимых, включая бывшего вице-президента автономии и лидера левых республиканцев Ориола Жункераса, по-прежнему находятся в тюрьме. И удастся ли партиям, между которыми не самые простые отношения, в столь краткий срок согласовать общего кандидата «второго эшелона» — пока большой вопрос. Показательно, что в испанской прессе до сих пор даже нет особых спекуляций насчет того, кто бы мог стать «запасным вариантом».

Наконец, многое упирается и в позицию небольшой леворадикальной партии «Кандидатура народного единства» (CUP). По итогам последних выборов ей отошло четыре кресла, но при нынешнем раскладе это нечто вроде «золотой акции» — без поддержки этой силы две другие сепаратистские партии сразу же лишаются перевеса в 135-местном парламенте. Пока что CUP заявляет об их поддержке, но увязывает ее с рядом требований, в том числе со скорейшими шагами в сторону односторонней независимости. А это на данном этапе чревато новыми конфликтами с центральным правительством, которое, кстати, по-прежнему управляет регионом с соответствии со 155-й статьей испанской конституции.

При этом искать замену Карлесу Пучдемону бесконечно долго каталонские партии не могут. Закон отводит им на это максимум 60 дней, после чего в случае невозможности одобрить простым большинством чью-либо кандидатуру Каталонию неминуемо ждут новые досрочные выборы.

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