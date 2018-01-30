Каталонский тупик

Каталонские сторонники независимости экстренно ищут замену своему лидеру Карлесу Пучдемону. Необходимость в альтернативном кандидате вызвана юридическими коллизиями, делающими практически невозможным утверждение в должности президента беглого экс-главы автономии. Об этом «Известиям» заявили в каталонской Левой республиканской партии — второй по величине сепаратисткой парламентской партии региона. Голосование по кандидатуре на пост главы Каталонии должно пройти не позднее 31 января. Эксперты считают, что найти замену Пучдемону будет непросто: из остающихся на свободе лидеров сторонников независимости мало кто способен снискать безоговорочную поддержку всех политических сил, выступающих за суверенитет.

Уже сегодня (в крайнем случае завтра) вслед за досрочными выборами, прошедшими 21 декабря, в парламенте Каталонии должно пройти голосование по кандидатуре президента автономии. При этом ситуацию осложняет то, что официальный кандидат на высшую должность пока всего один.

Дело в том, что единый претендент от трех сепаратистских партий, получивших в парламенте небольшое преимущество над юнионистами, — лидер блока «Вместе за Каталонию» Карлес Пучдемон. С начала октября политик, после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии обвиняемый властями Испании в попытке мятежа, находится в Бельгии. Ни для кого не секрет — как только он появится в Испании, его ждет незамедлительный арест и длительный тюремный срок.

— Конечно, мы делали ставку на Пучдемона, но ситуация с ним слишком запутанная, а Каталонии нужно стабильное правительство, — заявили «Известиям» в Левой республиканской партии Каталонии, признав, что выдвижение альтернативного кандидата в президенты автономии уже рассматривается как сценарий выхода из политического тупика.

На прошлой неделе Карлес Пучдемон заявлял, что готов представить программу своей партии и обеспечить присутствие на заседании каталонского парламента виртуально — через видеосвязь из Брюсселя. Но этот вариант сочли незаконным даже каталонские юристы. Запрос в Конституционный суд, который «икона» каталонских сепаратистов намеревается подать с просьбой разрешить ему появиться в парламенте, также, по общему признанию, вряд ли будет рассмотрен в его пользу.

Единственный гипотетический вариант официально стать каталонским президентом — незамеченным властями Испании проникнуть в парламент автономии — предположила эксперт отдела европейских политических исследований ИМЭМО Екатерина Черкасова.

— Если ему каким-то образом удастся это сделать, то в стенах парламента он получает парламентскую неприкосновенность: внутри парламента никто не может быть арестован за действия, которые он совершает при исполнении служебных обязанностей, — сказала «Известиям» эксперт, добавив, что в этом случае Карлес Пучдемон будет обречен безвыездно находиться в здании.

Профессор современных испанских исследований Лондонской школы экономики Себастьян Балфур считает наиболее вероятным вариантом появление альтернативного кандидата в президенты Каталонии.

— Скорее всего, Пучдемон останется в Брюсселе, будет предложен альтернативный кандидат, и к присяге приведут правительство технократов, — заявил эксперт «Известиям».

Однако оба эксперта признают, что и на этом пути хватает проблемных моментов. Во-первых, найти приемлемую фигуру на замену Карлесу Пучдемону непросто. Видные лидеры лагеря пронезависимых, включая бывшего вице-президента автономии и лидера левых республиканцев Ориола Жункераса, по-прежнему находятся в тюрьме. И удастся ли партиям, между которыми не самые простые отношения, в столь краткий срок согласовать общего кандидата «второго эшелона» — пока большой вопрос. Показательно, что в испанской прессе до сих пор даже нет особых спекуляций насчет того, кто бы мог стать «запасным вариантом».

Наконец, многое упирается и в позицию небольшой леворадикальной партии «Кандидатура народного единства» (CUP). По итогам последних выборов ей отошло четыре кресла, но при нынешнем раскладе это нечто вроде «золотой акции» — без поддержки этой силы две другие сепаратистские партии сразу же лишаются перевеса в 135-местном парламенте. Пока что CUP заявляет об их поддержке, но увязывает ее с рядом требований, в том числе со скорейшими шагами в сторону односторонней независимости. А это на данном этапе чревато новыми конфликтами с центральным правительством, которое, кстати, по-прежнему управляет регионом с соответствии со 155-й статьей испанской конституции.

При этом искать замену Карлесу Пучдемону бесконечно долго каталонские партии не могут. Закон отводит им на это максимум 60 дней, после чего в случае невозможности одобрить простым большинством чью-либо кандидатуру Каталонию неминуемо ждут новые досрочные выборы.