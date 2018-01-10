Прямой эфир

Пучдемон намерен вновь возглавить Каталонию

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон вновь будет выдвигаться на пост главы женералитета (правительства) Каталонии.

Таковы итоги встречи, состоявшейся в среду, 10 января, в Брюсселе представителей двух партий — коалиции «Вместе за Каталонию» и «Левые республиканцы Каталонии».

Пучдемон предложил провести процедуру утверждения его кандидатуры по видеосвязи или поручить кому-либо зачитать свою речь, сообщает «РИА Новости».

В Испании экс-главе региона появляться нельзя, поскольку его там разыскивают за попытку мятежа. 1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых проголосовали за отделение региона от Испании. Дальнейшие события можно узнать из тематического сюжета на портале.

25 декабря российский МИД предупредил российских туристов об опасности нахождения в местах возможного проведения митингов в Каталонии. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) не исключает, что столкновения граждан с полицией возможны из-за демонстраций в Барселоне по итогам внеочередных региональных выборов, на которых сторонники независимости Каталонии набрали абсолютное большинство. 31 января Пучдемон потребовал восстановить смещенное Мадридом правительство Каталонии.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о планах Пучдемона вернуться в Испанию в багажнике
Каталония встает на баскский путь
Сепаратистское движение в испанской автономии медленно, но верно идет на спад

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017