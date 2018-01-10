Пучдемон намерен вновь возглавить Каталонию

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон вновь будет выдвигаться на пост главы женералитета (правительства) Каталонии.

Таковы итоги встречи, состоявшейся в среду, 10 января, в Брюсселе представителей двух партий — коалиции «Вместе за Каталонию» и «Левые республиканцы Каталонии».

Пучдемон предложил провести процедуру утверждения его кандидатуры по видеосвязи или поручить кому-либо зачитать свою речь, сообщает «РИА Новости».

В Испании экс-главе региона появляться нельзя, поскольку его там разыскивают за попытку мятежа. 1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых проголосовали за отделение региона от Испании. Дальнейшие события можно узнать из тематического сюжета на портале.

25 декабря российский МИД предупредил российских туристов об опасности нахождения в местах возможного проведения митингов в Каталонии. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) не исключает, что столкновения граждан с полицией возможны из-за демонстраций в Барселоне по итогам внеочередных региональных выборов, на которых сторонники независимости Каталонии набрали абсолютное большинство. 31 января Пучдемон потребовал восстановить смещенное Мадридом правительство Каталонии.