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СМИ узнали о планах Пучдемона вернуться в Испанию в багажнике

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Фото: REUTERS/Eric Vidal
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Бежавший в Бельгию экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон рассматривает способы вернуться в Испанию и избежать ареста на территории государства. Об этом сообщили источники, близкие к политику.

По их словам, Пучдемон рассматривает возможность попасть в страну, в которой действует ордер на его арест, в багажнике автомобиля, спрятавшись на судне или замаскировавшись под другого человека.

Экс-глава Каталонии намеревается проникнуть на территорию региона, чтобы присутствовать в парламенте в день голосования по кандидатуре нового лидера и получить эту должность, передает испанская газета ABC.

Как отмечает издание, Пучдемон рассчитывает, что власти Испании не станут его арестовывать, если он будет утвержден на пост главы Каталонии. 

Портал iz.ru ранее сообщал, что по итогам проведенных по инициативе Мадрида выборов в парламент Каталонии, три выступающие за независимость региона от Испании партии получили большинство кресел. При этом наибольшую поддержку избирателей получила возглавляемая Пучдемоном коалиция «Вместе за Каталонию». 

Выборы прошли после того, как Мадрид в ответ на принятие 27 октября 2017 года парламентом Каталонии резолюции о независимости, отстранил Пучдемона от должности и распустил парламент. Подробная хронология событий, связанных с ситуацией доступна в сюжете портала iz.ru. 

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