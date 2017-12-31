Пучдемон требует от Мадрида восстановить его смещенное правительство

Восстановить смещенное Мадридом правительство Каталонии потребовал отставной глава автономии Карлес Пучдемон.

Об этом он заявил в своем новогоднем обращении к народу Каталонии 31 декабря.

«Как президент, я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает... чтобы они восстановили в своих полномочиях всех тех, кого они отстранили без разрешения каталонцев», — цитирует его «Интерфакс».

25 декабря российский МИД предупредил российских туристов об опасности нахождения в местах возможного проведения митингов в Каталонии. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) не исключает, что столкновения граждан с полицией возможны из-за демонстраций в Барселоне по итогам внеочередных региональных выборов, на которых сторонники независимости Каталонии набрали абсолютное большинство.

1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых проголосовали за отделение региона от Испании. Дальнейшие события можно узнать из тематического сюжета на портале.