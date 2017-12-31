Прямой эфир
Мир
Авиацию ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за российских Ту-95
Политика
Пушков назвал глупостью года слова украинского генерала о Крымском мосте
Общество
Стала известна личность предполагаемого стрелка в центре Москвы
Общество
Стала известна причина стрельбы в центре Москвы
Общество
Тяжелое ранение в голову получил один из пострадавших при стрельбе в Москве
Мир
Командиры боевиков ИГ покинули лагерь беженцев на военных вертолетах США
Сюжет:

Пучдемон требует от Мадрида восстановить его смещенное правительство

0
Фото: REUTERS/Eric Vidal
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восстановить смещенное Мадридом правительство Каталонии потребовал отставной глава автономии Карлес Пучдемон.

Об этом он заявил в своем новогоднем обращении к народу Каталонии 31 декабря.

«Как президент, я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает... чтобы они восстановили в своих полномочиях всех тех, кого они отстранили без разрешения каталонцев», — цитирует его «Интерфакс».

25 декабря российский МИД предупредил российских туристов об опасности нахождения в местах возможного проведения митингов в Каталонии. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) не исключает, что столкновения граждан с полицией возможны из-за демонстраций в Барселоне по итогам внеочередных региональных выборов, на которых сторонники независимости Каталонии набрали абсолютное большинство.

1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых проголосовали за отделение региона от Испании. Дальнейшие события можно узнать из тематического сюжета на портале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пучдемон попросил у властей Испании разрешения вернуться в Каталонию
Карлес Пучдемон поздравил сторонников независимости Каталонии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017