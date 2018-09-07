В Великобритании усомнились в «доказательствах» Лондона по делу Скрипалей

Подозреваемые британскими властями в отравлении Скрипалей либо нарушают законы физики, либо Лондон что-то напутал с их фотографиями. Такое мнение выразил экс-посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей в своем блоге.

Дипломата удивило, что на представленных скриншотах с видеокамер в аэропорту Гэтвик подозреваемые россияне Александр Петров и Руслан Боширов запечатлены в одну и ту же секунду.

«Видимо, в России разработана какая-то новая технология, которая позволяет ей помещать двух своих агентов в одной точке пространства и времени», — заметил Мюррей.

При этом дипломат опроверг и объяснения британских властей о том, что россияне в тот момент проходили по двум одинаковым коридорам аэропорта. Мюррей уверяет, что много раз был в Гэтвике и ни разу не видел настолько идентичных коридоров.

«Кто может мне указать именно это место в аэропорту? Это перед или после паспортного контроля? Где их багаж? Неужели они прилетели только с маленькими сумками на плечах», — пишет он.

Также бывший посол поиронизировал, что на задание «Россия отправила шпионов-любителей», которые попали на десятки камер, не устранили цель и оставили «оружие убийства» в легкой доступности.

Кроме того, дипломат удивляется, как эти «убийцы» не отравили самих себя, оставив кругом следы «Новичка».

Единственным объяснением всех нестыковок дипломат видит сфабрикованность улик. Это, по его словам, ставит под сомнения вообще все представленные Скотленд-Ярдом материалы.

5 сентября в подлинности «доказательств» усомнился и МИД РФ. Нестыковки повеселили как российских политиков, так и пользователей Сети, которые высмеяли заявления Лондона.

Британского агента и экс-сотрудника Главного разведываетльного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в Солсбери предположительно нервно-паралитическим препаратом «Новичок».

Лондон в произошедшем бездоказательно обвинил Москву. РФ обвинения категорически отрицает, указывая на их голословность и абсурдность.