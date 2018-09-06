Рогозин высмеял фото предполагаемых «отравителей» Скрипалей

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высмеял выводы британских следователей по делу об отравлении британского агента, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Накануне, 5 сентября, британская прокуратура предъявила двум россиянам — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли.

Рогозин в Twitter опубликовал кадр из фильма «Афоня», сопроводив его комментарием: «Александр Петров и Руслан Боширов в ожидании Скрипалей. (Фото британской разведки)».



Российский МИД заявил, что ни имена, ни лица указанных британской стороной подозреваемых ни о чем не говорят Москве. Ведомство потребовало предоставить отпечатки пальцев и другие данные названных людей. Однако британская сторона отказалась передать какие-либо материалы по делу.

Скрипали были обнаружены без сознания 4 марта в парке британского города Солсбери. Лондон утверждает, что они были отравлены веществом класса «Новичок», а покушение якобы было организовано Россией. Москва категорически отрицает все обвинения на этот счет и требует провести открытое и независимое расследование. После лечения Скрипали пришли в себя и были выписаны из больницы.