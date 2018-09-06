Прямой эфир
Сюжет:

Рогозин высмеял фото предполагаемых «отравителей» Скрипалей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высмеял выводы британских следователей по делу об отравлении британского агента, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Накануне, 5 сентября, британская прокуратура предъявила двум россиянам — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли.

Рогозин в Twitter опубликовал кадр из фильма «Афоня», сопроводив его комментарием: «Александр Петров и Руслан Боширов в ожидании Скрипалей. (Фото британской разведки)».


Российский МИД заявил, что ни имена, ни лица указанных британской стороной подозреваемых ни о чем не говорят Москве. Ведомство потребовало предоставить отпечатки пальцев и другие данные названных людей. Однако британская сторона отказалась передать какие-либо материалы по делу.

Скрипали были обнаружены без сознания 4 марта в парке британского города Солсбери. Лондон утверждает, что они были отравлены веществом класса «Новичок», а покушение якобы было организовано Россией. Москва категорически отрицает все обвинения на этот счет и требует провести открытое и независимое расследование. После лечения Скрипали пришли в себя и были выписаны из больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров показал свой любимый мем про «отравителей Скрипалей»
Небензя назвал набором лжи новые данные в «деле Скрипалей»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017