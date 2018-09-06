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В Сети высмеяли заявления Лондона о подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Фото: REUTERS/Metroplitan Police
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Новые «доказательства» Лондона по «делу Скрипалей» вызвали волну насмешек со стороны пользователей соцсетей.

Опубликованные британскими властями фото подозреваемых неких Александра Петрова и Руслана Боширова и заявления премьер-министра Терезы Мэй о том, что это «сотрудники Главного разведывательного управления», раскритиковали за бездоказательность.

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«Британия только и делает, что кидается голословными обвинениями», –– написал пользователь Дмитрий Суминов.

«А чего раньше не говорили? <...> Цирк», –– заметили еще несколько комментаторов.

«Как вы думаете, Александров Петровых сколько в России и Русланов Бошировых? Почему не Иванов? Получается, что каждого третьего можно взять и сказать, что это он», — отметила племянница Сергея Скрипаля Виктория.

Кроме того, пользователи пошутили, что фото подозреваемых скорее напоминают кадры из американских фильмов про «плохих русских».

«Извините, но это же прям «Красная жара», –– отметил еще один пользователь.

На странность опубликованных данных обратили внимание и в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова указала, на скриншотах записей камер видеонаблюдения совпадает до секунды время прохода «подозреваемых» по коридору, хотя они шли по отдельности.

«Либо это наложенные сверху фотографий дата и точное время, либо «сотрудники ГРУ» России научились ходить одновременно», — сказала Захарова.

Британского агента и экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили предположительно нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» в Солсбери 4 марта. Лондон бездоказательно обвиняет в произошедшем Россию. В Москве неоднократно указывали на голословность обвинений и предлагали помощь в расследовании.

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