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США призвали Россию выдать подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Москву выдать Лондону двух россиян, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

«Мы сталкиваемся с извращенной логикой ОЗХО»
Постоянный представитель России при ОЗХО и посол в Нидерландах Александр Шульгин — об инциденте в Эймсбери, реформировании организации и сотрудничестве с Великобританией

«Сейчас мы должны помочь нашим британским друзьям найти двух российских подозреваемых. Их личности установлены. И передать их в руки правосудия в Великобритании. Еще лучше, почему бы российским властям не выдать этих двух убийц?» — приводит 6 сентября ее слова «РИА Новости».

Поспред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, указал на бездоказательность очередных обвинительных заявлений со стороны Великобритании и США.

«Очень надеялись, что сегодня прозвучит что-то убедительное, проливающее свет на этот запутанный инцидент. К сожалению, наши ожидания вновь не оправдались. В сегодняшних выступлениях мы услышали все тот же набор лжи», — сказал дипломат.

4 марта в Солсбери были отравлены британский агент, экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон еще до окончания расследования заявил о применении нервно-паралитического препарата класса «Новичок» и обвинил в произошедшем Москву. При этом никаких доказательств представлено не было.

В Москве отрицали голословные обвинение и предлагали помощь в расследовании.

В сентябре британские власти назвали «отравителями» Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Публикация их фото и противоречия в доказательствах породили множество шуток в Сети. Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг рассказал о своем любимом меме на эту тему.

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