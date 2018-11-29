Бывший юрист Трампа готов признать вину в лжесвидетельстве

Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн готов признать вину в лжесвидетельстве перед членами американского конгресса о своих контактах с представителями РФ в ходе президентской кампании 2016 года в США. Об этом сообщает в четверг, 29 ноября, телекомпания ABC со ссылкой на источники.

По их данным, спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий якобы имевший место сговор между помощниками Трампа и представителями России, в предварительном порядке достиг соглашения с Коэном. В рамках сделки юрист признает вину за дачу ложных показаний перед членами конгресса в прошлом году в ходе закрытых слушаний, посвященных его контактам с россиянами в ходе кампании.

По данным телеканала, Коэн уже в течение дня предстанет перед судом в Нью-Йорке, где официально заявит о признании своей вины.

28 ноября Трамп заявил, что команда спецпрокурора Мюллера вынуждает свидетелей давать ложные показания в обмен на послабления.

Обвинения во вмешательстве прозвучали в адрес России сразу после поражения на президентских выборах 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Тогда победу одержал республиканец Дональд Трамп, которого также обвинили в сговоре с Москвой. Россия категорически отрицает обвинения, указывая на их голословность и называя происходящее внутренней борьбой в США.