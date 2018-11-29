Прямой эфир

Бывший юрист Трампа готов признать вину в лжесвидетельстве

0
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн готов признать вину в лжесвидетельстве перед членами американского конгресса о своих контактах с представителями РФ в ходе президентской кампании 2016 года в США. Об этом сообщает в четверг, 29 ноября, телекомпания ABC со ссылкой на источники.

Хак справа: британские спецслужбы создали опасную сеть влияния
С помощью секретной организации силовики намерены контролировать политические процессы во всей Европе

По их данным, спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий якобы имевший место сговор между помощниками Трампа и представителями России, в предварительном порядке достиг соглашения с Коэном. В рамках сделки юрист признает вину за дачу ложных показаний перед членами конгресса в прошлом году в ходе закрытых слушаний, посвященных его контактам с россиянами в ходе кампании.

По данным телеканала, Коэн уже в течение дня предстанет перед судом в Нью-Йорке, где официально заявит о признании своей вины.

28 ноября Трамп заявил, что команда спецпрокурора Мюллера вынуждает свидетелей давать ложные показания в обмен на послабления.

Обвинения во вмешательстве прозвучали в адрес России сразу после поражения на президентских выборах 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Тогда победу одержал республиканец Дональд Трамп, которого также обвинили в сговоре с Москвой. Россия категорически отрицает обвинения, указывая на их голословность и называя происходящее внутренней борьбой в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министра юстиции США призвали устраниться от расследования Мюллера
Трамп заявил о своих возможностях прекратить расследование спецпрокурора Мюллера

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017