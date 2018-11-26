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Бывший советник предвыборного штаба Трампа начал отбывать срок в тюрьме

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Khaled Omar
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Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос в понедельник, 26 ноября, начал отбывать  двухнедельный тюремный срок. 

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На прошлой неделе Пападопулос попросил суд об отсрочке тюремного заключения до рассмотрения второго дела, участником которого он является, сообщает Associated Press News. Политик надеется, что оно может привести к отмене вынесенного ему приговора. Однако судья отклонил поданное им в последний момент ходатайство.

«Правда будет раскрыта. Даже тюремное заключение не сможет остановить этот импульс», — заявил Пападопулос. Он добавил, что с нетерпением ждет рассказать всю историю о деле российского вмешательства в выборы 2016 года.

8 сентября Пападопулоса, который работал в группе международной политики предвыборного штаба Трампа, приговорили в США к 14 дням тюрьмы, штрафу в $9,5 тыс. и исправительным работам за дачу ложных показаний ФБР. Политик признал вину и решил сотрудничать со следствием. 18 сентября сообщалось, что спецпрокурор Роберт Мюллер настаивал на тюремном заключении для Пападопулоса сроком до полугода.

Расследование вмешательства в американские выборы 2016 года, в котором обвиняют Россию, ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. Официальная Москва отвергает любые обвинения, называя их внутриполитической борьбой в США.

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