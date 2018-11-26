Бывший советник предвыборного штаба Трампа начал отбывать срок в тюрьме

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос в понедельник, 26 ноября, начал отбывать двухнедельный тюремный срок.

На прошлой неделе Пападопулос попросил суд об отсрочке тюремного заключения до рассмотрения второго дела, участником которого он является, сообщает Associated Press News. Политик надеется, что оно может привести к отмене вынесенного ему приговора. Однако судья отклонил поданное им в последний момент ходатайство.

«Правда будет раскрыта. Даже тюремное заключение не сможет остановить этот импульс», — заявил Пападопулос. Он добавил, что с нетерпением ждет рассказать всю историю о деле российского вмешательства в выборы 2016 года.

8 сентября Пападопулоса, который работал в группе международной политики предвыборного штаба Трампа, приговорили в США к 14 дням тюрьмы, штрафу в $9,5 тыс. и исправительным работам за дачу ложных показаний ФБР. Политик признал вину и решил сотрудничать со следствием. 18 сентября сообщалось, что спецпрокурор Роберт Мюллер настаивал на тюремном заключении для Пападопулоса сроком до полугода.

Расследование вмешательства в американские выборы 2016 года, в котором обвиняют Россию, ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. Официальная Москва отвергает любые обвинения, называя их внутриполитической борьбой в США.