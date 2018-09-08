Экс-советник предвыборного штаба Трампа приговорен к 14 дням тюрьмы

Бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса приговорили в США к 14 дням тюрьмы, штрафу в $9,5 тыс. и исправительным работам за дачу ложных показаний ФБР. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на суд округа Колумбия.

Прокуроры специального адвоката Роберта Мюллера обвинили Пападопулоса в том, что он солгал ФБР о своих контактах с русскими.

При этом его адвокат Томас Брин заявил, что Трамп сделал гораздо больше, чтобы помешать расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы.

Расследование о якобы вмешательстве РФ в американские выборы главы государства в 2016 году было инициировано из-за того, что экс-советник Трампа в разговоре с австралийским дипломатом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвинил Россию в наличии сведений, очерняющих Хиллари Клинтон. В 2017 году Пападопулос признал вину за дачу ложных показаний и решил сотрудничать со следствием.

Кремль неоднократно называл подобные высказывания абсурдными и голословными, отмечая, что Вашингтон не представляет никаких доказательств. Сам Трамп также настаивал, что никогда не вступал в «сговор» с Москвой, и называл обвинения «сплошной ложью».

18 сентября Мюллер настаивал на тюремном заключении до полугода для Пападопулоса.