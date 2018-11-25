Трамп поблагодарил самого себя за падение цен на нефть

Американский президент Дональд Трамп положительно оценил снижение цен на нефть и назвал это своей заслугой. Об этом он написал в Twitter в воскресенье, 25 ноября.

«Прекрасно, что цены на нефть падают благодаря президенту Т (имеется в виду, Трампу. — Ред.). Добавьте это к нашим другим хорошим экономическим новостям. Инфляция снижается», — написал американский лидер.

So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news. Inflation down (are you listening Fed)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 ноября 2018 г.

В воскресенье цена нефти Brent составила, по данным Investing.com, приблизительно $59 за баррель. 23 ноября она находилась на отметке ниже $61 — в последний раз такая ситуация наблюдалась 3 ноября 2017 года. По словам экспертов, одним из факторов этого обвала стал рост добычи углеводородов в России, США и Саудовской Аравии

21 ноября Трамп также крайне положительно высказался о падении цен. Он поблагодарил за это Саудовскую Аравию и призвал сделать цены еще ниже. За день до этого в ходе торгов на лондонской бирже цена фьючерса нефти марки Brent oпyстилaсь до $61,97 за баррель, тем самым обновив минимум февраля текущего года.