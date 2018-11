Трамп поблагодарил самого себя за падение цен на нефть

Американский президент Дональд Трамп положительно оценил снижение цен на нефть и назвал это своей заслугой. Об этом он написал в Twitter в воскресенье, 25 ноября.

«Прекрасно, что цены на нефть падают благодаря президенту Т (имеется в виду, Трампу. — Ред.). Добавьте это к нашим другим хорошим экономическим новостям. Инфляция снижается», — написал американский лидер.

So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news. Inflation down (are you listening Fed)!