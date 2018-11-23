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Цена на нефть марки Brent упала ниже $61 впервые с ноября 2017 года

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Стоимость нефти марки Brent упала ниже $61 впервые с ноября 2017 года. Такие данные приводит сайт Investing.com 23 ноября.

По состоянию на 13:50 по мск цена за баррель Brent составляет $60,70. В последний раз такая ситуация наблюдалась 3 ноября 2017 года.

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Как сообщает РБК, падение цены произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа по поводу дальнейших отношений с Саудовской Аравией. По его словам, он не намерен разрушать мировую экономику санкциями против Эр-Рияда, и Соединенные Штаты останутся партнером средневосточного государства, несмотря на скандал вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашокджи.

21 ноября Трамп положительно оценил падение цен на нефть и призвал сделать их еще ниже. Он также поблагодарил Саудовскую Аравию за низкие цены. Тогда эксперты связали этот обвал с опасениями инвесторов перспективой избытка предложения нефти после сообщений о том, что Саудовская Аравия и Россия договорились увеличить добычу сырья. Среди других причин специалисты назвали неопределенность на сырьевых рынках в связи с геополитической нестабильностью и замедлением роста мировой экономики, а также повышение запасов и добычи нефти в США.

20 ноября в ходе торгов на лондонской бирже цена фьючерса нефти марки Brent с пocтaвкой в янвape 2019 гoда oпyстилaсь до $61,97 за баррель, тем самым обновив минимум февраля текущего года.

Журналист американской газеты Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашокджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По информации турецких спецслужб, журналист подвергся пыткам, а затем был обезглавлен в присутствии генконсула Саудовской Аравии в здании диппредставительства. По одной из версий, заказчиком убийства якобы мог стать наследный принц Саудовской Аравии. Эр-Рияд категорически отрицает причастность к убийству Хашокджи.

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