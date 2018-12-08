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Мюллер представил суду детали нарушения Манафортом сделки со следствием

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер представил суду детали нарушения бывшим главой предвыборного штаба президента Полом Манафортом сделки со следствием. Об этом свидетельствуют документы в судебной базе.

По словам спецпрокурора, Манафорт неоднократно давал ложные показания уже после того, как заключил сделку со следствием. В частности, это касается взаимодействия с Константином Килимником, контактов с сотрудниками администрации и информации, относящейся к другому расследованию, пишет «РИА Новости».

Мюллер заявил, что Манафорт после заключения сделки неоднократно изменял свою версию, писал электронные письма сотрудникам администрации, хотя утверждал, что ни с кем не связывался. Теперь обвинение может расторгнуть сделку с Манафортом, имея на руках его признание. Защита утверждает, что он соблюдал все условия, но согласилась на вынесение приговора из-за образовавшегося конфликта интересов.

Мюллер занимается расследованием вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров Национального комитета.

Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.

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