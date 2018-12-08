Мюллер представил суду детали нарушения Манафортом сделки со следствием

Спецпрокурор США Роберт Мюллер представил суду детали нарушения бывшим главой предвыборного штаба президента Полом Манафортом сделки со следствием. Об этом свидетельствуют документы в судебной базе.

По словам спецпрокурора, Манафорт неоднократно давал ложные показания уже после того, как заключил сделку со следствием. В частности, это касается взаимодействия с Константином Килимником, контактов с сотрудниками администрации и информации, относящейся к другому расследованию, пишет «РИА Новости».

Мюллер заявил, что Манафорт после заключения сделки неоднократно изменял свою версию, писал электронные письма сотрудникам администрации, хотя утверждал, что ни с кем не связывался. Теперь обвинение может расторгнуть сделку с Манафортом, имея на руках его признание. Защита утверждает, что он соблюдал все условия, но согласилась на вынесение приговора из-за образовавшегося конфликта интересов.

Мюллер занимается расследованием вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров Национального комитета.

Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.