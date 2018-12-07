Прямой эфир

Трамп пообещал Мюллеру «большой ответный доклад»

0
Фото: REUTERS/Jim Young
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп, комментируя новость о составлении финального доклада по «российскому делу», пригрозил подготовить свой «большой ответный доклад». Об этом хозяин Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter.

Конгрессивный диссонанс: демократы и республиканцы поделили палаты
Результаты выборов США сделали невозможным объявление импичмента Дональду Трампу, но пошатнули его позиции

«Мы будем работать над большим ответным докладом на доклад (спецпрокурора Роберта. — Ред.) Мюллера. Нельзя допустить повторения подобных вещей с будущим президентом Соединенных Штатов», — говорится в сообщении американского лидера.

Ранее 7 декабря телеканал CNN сообщил, что команда Мюллера приступила к составлению финального доклада о расследовании приписываемого Москве вмешательства в президентские выборы США в 2016 году. Официальная Москва отвергает любые обвинения, указывая на их отношение к внутриполитической борьбе в США. Сам американский лидер неоднократно называл это дело охотой на ведьм.

28 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что команда Мюллера вынуждает свидетелей давать ложные показания в обмен на послабления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спецпрокурор Мюллер не стал требовать тюремного заключения для Флинна
Трамп опроверг обвинения во вложении денег в строительство «Трамп-тауэра» в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017