Трамп пообещал Мюллеру «большой ответный доклад»

Президент США Дональд Трамп, комментируя новость о составлении финального доклада по «российскому делу», пригрозил подготовить свой «большой ответный доклад». Об этом хозяин Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter.

«Мы будем работать над большим ответным докладом на доклад (спецпрокурора Роберта. — Ред.) Мюллера. Нельзя допустить повторения подобных вещей с будущим президентом Соединенных Штатов», — говорится в сообщении американского лидера.

Ранее 7 декабря телеканал CNN сообщил, что команда Мюллера приступила к составлению финального доклада о расследовании приписываемого Москве вмешательства в президентские выборы США в 2016 году. Официальная Москва отвергает любые обвинения, указывая на их отношение к внутриполитической борьбе в США. Сам американский лидер неоднократно называл это дело охотой на ведьм.

28 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что команда Мюллера вынуждает свидетелей давать ложные показания в обмен на послабления.