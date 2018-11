Трамп опроверг обвинения во вложении денег в строительство «Трамп-тауэра» в Москве

Президент США Дональд Трамп опроверг обвинения в том, что он вкладывал деньги в проект строительства небоскреба «Трамп-тауэр» в Москве. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

....Lightly looked at doing a building somewhere in Russia. Put up zero money, zero guarantees and didn’t do the project. Witch Hunt!