Прямой эфир

Трамп опроверг обвинения во вложении денег в строительство «Трамп-тауэра» в Москве

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп опроверг обвинения в том, что он вкладывал деньги в проект строительства небоскреба «Трамп-тауэр» в Москве. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Разок задумался о том, чтобы заняться строительством в России. Вложил ноль денег, дал ноль гарантий и не выполнил проект. Охота на ведьм!» — написал Трамп.

Ранее, 29 ноября, газета The Washington Post сообщила, что Трамп стал центральной фигурой в расследовании спецпрокурором Робертом Мюллером дела о российском «вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году, пишет «Газета.Ru». По информации издания, Трамп обозначен как главный субъект интереса следствия и именуется «Индивидуум 1».

В тот же день газета The New York Times писала со ссылкой на адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, что письменные ответы на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера включали объяснение по поводу проекта строительства небоскреба в Москве.

29 ноября телекомпания ABC сообщила со ссылкой на источники, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн готов признать вину в лжесвидетельстве перед членами конгресса США о своих контактах с представителями России в ходе президентской кампании 2016 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывший юрист Трампа готов признать вину в лжесвидетельстве
Трамп заявил о своих возможностях прекратить расследование спецпрокурора Мюллера

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017