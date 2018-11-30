Трамп опроверг обвинения во вложении денег в строительство «Трамп-тауэра» в Москве

Президент США Дональд Трамп опроверг обвинения в том, что он вкладывал деньги в проект строительства небоскреба «Трамп-тауэр» в Москве. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

....Lightly looked at doing a building somewhere in Russia. Put up zero money, zero guarantees and didn’t do the project. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2018

«Разок задумался о том, чтобы заняться строительством в России. Вложил ноль денег, дал ноль гарантий и не выполнил проект. Охота на ведьм!» — написал Трамп.

Ранее, 29 ноября, газета The Washington Post сообщила, что Трамп стал центральной фигурой в расследовании спецпрокурором Робертом Мюллером дела о российском «вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году, пишет «Газета.Ru». По информации издания, Трамп обозначен как главный субъект интереса следствия и именуется «Индивидуум 1».

В тот же день газета The New York Times писала со ссылкой на адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, что письменные ответы на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера включали объяснение по поводу проекта строительства небоскреба в Москве.

29 ноября телекомпания ABC сообщила со ссылкой на источники, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн готов признать вину в лжесвидетельстве перед членами конгресса США о своих контактах с представителями России в ходе президентской кампании 2016 года.