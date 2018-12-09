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Трамп удовлетворен ходом следствия по делу о «российском вмешательстве»

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворен ходом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно приписываемого России вмешательство в американские выборы 2016 года.

По его словам, он доволен сообщениями в прессе, а также в очередной раз отметил, что никакого сговора не было. Также Трамп призвал спросить о Росси Хилари Клинтон, намекая, что она могла якобы получить помощь и информацию от России, финансируя досье на него.

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Также глава Белого дома отметил, что расследование Мюллера является односторонним, но выразил уверенность, что все складывается положительно.

Мюллер занимается расследованием вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров Национального комитета.

7 декабря телеканал CNN сообщил, что команда Мюллера приступила к составлению финального доклада о расследовании приписываемого Москве вмешательства в президентские выборы США в 2016 году.

Официальная Москва отвергает любые обвинения, указывая на их отношение к внутриполитической борьбе в США. Сам американский лидер неоднократно называл это дело охотой на ведьм.

8 декабря Мюллер представил суду детали нарушения бывшим главой предвыборного штаба президента Полом Манафортом сделки со следствием. Об этом свидетельствуют документы в судебной базе.

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