Экс-глава ФБР назвал фигурантов дела о «российском вмешательстве»

Экс-директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми на закрытых слушаниях в Палате представителей конгресса рассказал, что в расследовании вменяемого России вмешательства в американские выборы изначально фигурировали четыре гражданина США.

«Мы открыли расследование в отношении четырех американцев, чтобы проверить, была ли какая-то связь между этими людьми и попытками России вмешаться [в выборы]», — цитирует Коми ТАСС.

По его словам, в число четырех американцев не входил Дональд Трамп, который в тот момент был кандидатом в президенты. Коми отказался разглашать имена людей, о которых шла речь.

Ранее СМИ сообщили, что Коми множество раз использовал свой личный аккаунт Gmail для обсуждения государственных вопросов. Он, в частности, обсуждал в незащищенной переписке через почтовый ящик Google расследование ФБР в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которую обвиняли в аналогичном нарушении — использовании личного почтового сервера для служебной переписки.

История о якобы российском вмешательстве в американские выборы возникла после избрания республиканца Дональда Трампа президентом США в 2016 году. Демократы, в том числе Клинтон, с тех пор обвиняют Москву в манипуляциях в социальных сетях и во взломе компьютеров Демократической партии. Россия отрицает эти обвинения.