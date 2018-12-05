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Госдеп обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента на Украине

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента США заявил, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы на Украине на «высоком уровне.

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Также чиновник высказался о том, что Госдеп оказал большую поддержку украинским гражданам и намерен направить помощь на усиление кибербезопасности Украины, пишет «РИА Новости».

«Как вы знаете, государственный департамент оказал большую практическую поддержку украинцам. Наше представительство там очень активно», — подытожил он.

Отмечается, что имя чиновника на данный момент не называется, но, предположительно, им может быть сопредседатель комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. Комиссию возглавляют госсекретарь Майк Помпео и глава украинского МИДа Павел Климкин.

16 ноября агентство УНИАН опубликовало рейтинг кандидатов на пост украинского президента, сформированный на основании опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова. Лидерами исследования стали Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

Выборы в стране запланированы на 31 марта следующего года.

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