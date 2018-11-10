Экс-директора ФБР обвинили в обсуждении государственных дел в личной почте

Экс-глава Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми неоднократно использовал личную электронную почту для обсуждения вопросов государственной важности.

По данным New York Post, в незащищенной переписке через Gmail Коми обсуждал детали расследования ФБР в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которую аналогично обвиняли в использовании личной почты для служебной переписки.

Как уточняет министерство, рабочая переписка Коми в личной почте занимает более тысячи страниц, а как минимум семь писем содержат конфиденциальную информацию.

Президент США Дональд Трамп отправил Джеймса Коми в отставку в мае 2017 года. Свое решение президент объяснил недовольством его работой. В настоящий момент ФБР возглавляет Кристофер Рэй.

Во время предвыборной гонки в США в 2016 году разгорелся скандал вокруг почты кандидата от Демократической партии Клинтон. Она подверглась критике за то, что использовала частный почтовый сервер для служебной переписки в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах.