Спецпрокурор США Мюллер попросил до 24 лет тюрьмы для Манафорта

Спецпрокурор США Роберт Мюллер считает, что Пол Манафорт должен провести за решеткой от 19 до 24 лет. Жюри присяжных в Александрии (штат Вирджиния) ранее признало бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа виновным в финансовых преступлениях.

Как говорится в документе суда, власти согласны с оценкой, которой соответствует срок тюремного заключения от 235 до 293 месяцев, передает ТАСС.

Гособвинитель заявил, что из-за действий Манафорта федеральное правительство и различные финансовые учреждения лишились миллионов долларов.

По мнению Мюллера, наказание должно отражать серьезность преступлений Манафорта и служить сдерживающим фактором для людей, которые попытаются вести себя подобным образом.

Пол Манафорт обвиняется в нарушении закона об иноагентах при лоббировании интересов Украины, уклонении от налогов и отмывании не менее $30 млн при участии его делового партнера Ричарда Гейтса.

Мюллер ведет расследование о приписываемом России влиянии на ход президентских выборов в 2016 году. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва все обвинения отвергает.

13 февраля сенат США проголосовал за кандидатуру Уильяма Барра для выдвижения на пост генпрокурора страны, которую ранее предложил американский лидер. Бывший министр юстиции, генпрокурор США Джефф Сешнс подал в отставку в начале ноября.

На фоне этой новости сотни американцев вышли на акцию протеста у Белого дома. По мнению митингующих, после ухода Сешнса будет свернуто проводимое Мюллером расследование, поскольку действующий президент не раз критиковал минюст за неэффективную работу и трату времени на «российское дело».