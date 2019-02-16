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Мюллер нашел доказательство связи советника Трампа Стоуна с WikiLeaks

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Спецпрокурор США Роберт Мюллер получил доступ к переписке, которая свидетельствует о связях одного из ближайших доверенных лиц президента США Дональда Трампа политтехнолога Роджера Стоуна с публикующей секретные данные организацией WikiLeaks. Соответствующее заявление было подано Мюллером в суд округа Колумбия 15 февраля.

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Как указано в документе, опубликованном в электронной базе данных суда, следователи вышли на эту переписку при расследовании взлома электронной почты главы избирательного штаба экс-госсекретаря США и бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также кибератаки на другие электронные системы нацкомитета Демпартии.

«В 2016 году обвиняемые по делу (Виктора. — ред.) Нетыкшо похитили документы Национального комитета Демократической партии и главы избирательного штаба Хиллари Клинтон. Эти обвиняемые затем опубликовали многие из этих документов, в том числе посредством веб-сайта «Организации 1», — говорится в заявлении Мюллера. Выдержку из документа приводит ТАСС.

Виктор Нетыкшо является одним из 12 предполагаемых военных разведчиков из РФ, которым Вашингтон предъявил заочные обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года, а под «Организацией 1» подразумевается WikiLeaks, которая опубликовала якобы украденную информацию о членах Демпартии.

В документе также отмечается, что следователи изучили целый ряд аккаунтов в интернете, которые могли передавать похищенные документы, и часть из этих аккаунтов содержала переписку Стоуна с хакером Guccifer 2.0, который взял на себя ответственность за кибератаку на штаб Клинтон, а также с WikiLeaks.

Мюллер ведет расследование о приписываемом России влиянии на ход президентских выборов в 2016 году. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва все обвинения отвергает.

29 января исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакер сообщил, что расследование спецпрокурора Мюллера по «российскому делу» близко к завершению.

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