Помпео пригрозил России ответом в случае вмешательства в выборы в США

США ответят при любых попытках России или других стран вмешаться в выборы президента, которые состоятся в ноябре 2020 года. Об этом во вторник, 25 февраля, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Как я говорил в ходе встречи с министром иностранных дел (РФ Сергеем. — Ред.) Лавровым в Мюнхене, вмешательство в наши выборы недопустимо, администрация (президента США Дональда. — Ред.) Трампа будет всегда защищать неприкосновенность наших выборов», — цитирует его National Post.

Американский госсекретарь подчеркнул, что, если Россия или другие страны будут «мешать демократическим процессам» в США, Вашингтон предпримет ответные действия.

Накануне сенаторы-демократы в США призвали Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».

В феврале в статье The New York Times говорилось, что в этом месяце состоялся закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты конгресса США. На мероприятии представитель разведсообщества Шелби Пирсон предупредила о якобы новых попытках вмешательства России в президентские выборы США.

После этого CNN сообщила об отсутствии у американской разведки доказательств помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах 2020 года.

21 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о российском вмешательстве параноидальными.

Первые обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах республиканца Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.