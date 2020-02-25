Трамп опроверг предположения о «вмешательстве» России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп во вторник, 25 февраля, отверг предположения касательно того, что Россия якобы вмешивается в выборы американского главы государства. Об этом сказал во вторник, 25 февраля, на пресс-конференции в Индии.

«Во-первых, мне не нужна помощь от какой-либо страны. И я не получал какой-либо помощи от какой-либо страны», — цитирует его CNN.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что не примет никакой «иностранной помощи» на предстоящих президентских выборах, которые состоятся 3 ноября 2020 года

Накануне сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».

В феврале в статье The New York Times говорилось, что в этом месяце состоялся закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты конгресса США. На мероприятии представитель разведсообщества Шелби Пирсон предупредила о якобы новых попытках вмешательства России в президентские выборы США.

После этого CNN сообщил об отсутствии у американской разведки доказательств помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах 2020 года.

21 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о российском вмешательстве параноидальными.

Первые обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах республиканца Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.