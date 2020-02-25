В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года». Об этом сообщает портал Axios в понедельник, 24 февраля.

По предварительной информации, письмо подписали лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты Роберт Менендес и сенатор Шеррод Браун.

Как ранее в феврале говорилось в статье The New York Times, в этом месяце состоялся закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты конгресса США. На мероприятии представитель разведсообщества Шелби Пирсон предупредила о якобы новых попытках вмешательства России в президентские выборы США.

После этого CNN сообщила об отсутствии у американской разведки доказательств помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах 2020 года.

21 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о российском вмешательстве параноидальными.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.