В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа

Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.

Согласно статье The New York Times, 13 февраля состоялся закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты конгресса США, на котором представитель разведсообщества Шелби Пирсон предупредила о якобы новых попытках вмешательства России в президентские выборы США.

«Разведка этого не подтверждает. Скорее, можно говорить о том, что для России предпочтительней переизбрание Трампа. Они считают, что с ним можно договариваться», — заявил источник телеканала.

Он также утверждает, что Пирсон ввела в заблуждение своих коллег, не предоставив ни одного подтверждения своих слов.

В свою очередь, президент США заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

21 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о российском вмешательстве параноидальными.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.