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Советник Трампа опроверг данные о «российском вмешательстве»

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Фото: TASS/Zuma
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен опроверг обвинения о «российском вмешательстве» в американскую избирательную систему, рассказав журналистам, что имеет широкий доступ к разведывательным данным страны. Об этом 23 февраля сообщил телеканал ABC News.

В интервью телекомпании О'Брайен пояснил, что не видел сведений о России, которая пытается переизбрать президента США Дональда Трампа на второй срок любыми путями, передает его слова «Газета.ру».

Как сообщала The New York Times, 13 февраля состоялся закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты конгресса США, на котором обсуждались якобы новые попытки вмешательства России в президентские выборы США, а The Washington Post опубликовала информацию из своих источников о том, что Россия якобы оказывает поддержку кандидату Демократической партии Берни Сандерсу для его победы на грядущих выборах президента.

Ранее президент США заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

21 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о российском вмешательстве параноидальными.

Обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США впервые прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.

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