У специальных подразделений США нет подтвержденной информации о том, что Россия оказывает поддержку президенту США Дональду Трампу в его переизбрании на второй срок, выразил мнение руководитель аппарата сотрудников вице-президента Соединенных Штатов Марк Шорт в эфире телеканала Fox News 23 февраля.

«Нынешняя администрация Соединенных Штатов ввела против России больше санкций, чем вводила любая предыдущая администрация со времен Рональда Рейгана. А демократы, как видно, готовы избрать своим кандидатом Берни Сандерса, который провел медовый месяц в Советском Союзе и до сих пор предпочитает Маркса капитализму. Сложно понять, зачем делать ставку на Трампа, а не на Берни Сандерса», — аргументировал свою позицию Шорт.

Он подчеркнул, что власти многих стран, а не одной только России пытаются оказать влияние на выборы в США, чтобы спровоцировать хаос.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в обнародованном 22 февраля интервью телекомпании ABC News указал, что не обладает разведывательной информацией о содействии России Трампу. Однако он добавил, что не удивится, что информация о симпатиях и тайной помощи РФ Берни Сандерсу, оппоненту Трампа, представленная The Washington Post, окажется правдой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 февраля назвал параноидальными сообщения о вмешательстве РФ в выборы в США. Он подчеркнул, что они не имеют ничего общего с правдой.

21 февраля Трамп назвал сумасшедшими и больными представителей Демократической партии, которые утверждают, что российский лидер Владимир Путин хочет его переизбрания. В то же время президент подчеркнул, что всё равно намерен построить хорошие отношения с Россией в будущем.

Обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США впервые прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.