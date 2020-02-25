Посольство РФ в США выразило озабоченность антироссийскими заявлениями

Антироссийские заявления участников предвыборной кампании в США привели к беспрецедентной деградации двусторонних отношений. Об этом сообщило российское посольство в Вашингтоне в понедельник, 24 февраля.

Дипломаты отметили, что позиция России проста и понятна — Москва не вмешивается во внутренние процессы других стран. Кроме того, внешнеполитическое ведомство призвало политиков прекратить голословные обвинения.

Также дипломаты выразили глубокую озабоченность «новой спиралью спекуляций о якобы российском вмешательстве в американские выборы».

«Напоминаем, что Российская Федерация и Соединенные Штаты являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, несущими особую ответственность за международный мир и безопасность. Конструктивный и прагматичный диалог между нашими странами критически важен для всей мировой общественности», — указали в посольстве.

Как ранее в феврале говорилось в статье The New York Times, в этом месяце состоялся закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты конгресса США. На мероприятии представитель разведсообщества Шелби Пирсон предупредила о якобы новых попытках вмешательства России в президентские выборы США.

После этого CNN сообщила об отсутствии у американской разведки доказательств помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах 2020 года.

21 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о российском вмешательстве параноидальными.

24 февраля сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.